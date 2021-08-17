Afganistan'da çaresizliğin fotoğrafı çekildi: 640 insan, tek bir kargo uçağına sığındı

T24 Dış Haberler

Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, Afganistan'da halkının büyük bölümünün, Taliban pençesinden uzakta yaşamak için alacağı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Krizin başından bu yanan paylaşılan en vurucu karelerden olan fotoğrafta Afganistan'dan kaçmak isteyen yüzlerce insanın bir ABD kargo uçağına tıkıştığı görülüyor.

İlk olarak ABD savunma ve güvenlik haberleri sitesi Defense One tarafından yayımlanan fotoğrafta C-17 Globemaster III'ün içinde 640 kadar insan olduğu belirtildi. Bu, bu tür bir uçak tarafından taşınmış en fazla insan sayısından.

ABD savunma yetkilileri, pazar günü aralarında kadınlar ve çocuklar da olan bu yolcuların güvenle Kabil'den Katar'a tahliye edildiklerini belirtti.

Defense One'a göre uçağın bu kadar yolcu alması beklenmiyordu, ancak havalimanındaki yolcular rampadan içeriye gitmeye devam etti.

Pazartesi günü Kabil Havalimanı'ndan insanların kalkışa hazırlanan uçaklara tutunmaya çalıştığı görülmüştü.