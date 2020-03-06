Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene bombalı saldırı: 27 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Taliban, saldırıdan sorumlu olmadığını duyurdu.

Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu.

Anma törenine düzenlenen saldırı, ABD ile Taliban arasında varılan çekilme anlaşmasından sonraki ilk büyük saldırı oldu. Saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in de hazır bulunduğu törende saldırının ardından bölgede çatışmalar başladı.

Saldırının ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, "insanlık karşıtı suç" ifadelerini kullandı.

Törende üst düzey siyasi lider Abdullah Abdullah'ın olduğunu açıklayan yetkililer, Abdullah'ın zarar görmediğini belirtti. Abdullah Abdullah'ın sözcüsü Fraidoon Kwazoon saldırıya ilişkin "Saldırı bir patlama ile başladı, görünüşe göre bölgeye bir roket indi. Abdullah ve diğer bazı politikacılar zarar görmeden saldırıdan kurtuldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, bölgeye özel polis güçlerinin gönderildiğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, saldırıya dahil olmadıklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

ABD-Taliban arasında geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle barış anlaşması imzalanmıştı. ABD, 18 yıldan uzun süredir topraklarında asker bulundurduğu Afganistan'dan çekilmeyi taahhüt etmişti.

Anlaşmada ABD, Afganistan'dan kademeli olarak asker çekeceğini ve 14 ay içerisinde ülkeden tamamen çekileceğini taahhüt etmiş, bunun karşılığında Taliban, Afganistan hükûmeti ile savaşı bitirecek bir anlaşmaya varacağını ve ülkenin teröristler için bir sığınak haline gelmeyeceğine dair şartları kabul etmişti.