Afganistan'da bir Şii camiinde gerçekleşen patlamayı IŞİD üstlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan bir Şii camiinde ve Kunduz'da, perşembe günü meydana gelen ve en az 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırıları radikal islamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Saldırılar, Kabil'in batısında Şiilerin çoğunlukta olduğu Hazara bölgesindeki bir lisede gerçekleşen patlamadan 2 gün sonra meydana geldi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Mezar-ı Şerif kenti Taliban komutanlığı sözcüsü Muhammed Asif Wazeri, "Bir Şii camiinin içinde meydana gelen patlamada en az 20 ölü ya da yaralı var" dedi.

Ayrıca perşembe akşamı, eyalet başkenti Mezar-ı Şerif'teki bir mülke kimliği belirsiz silahlı kişilerin girmesi sonucunda Taliban güçlerinin, saldırıya uğradığını aktaran Wazeri, saldırganların patlamalarla bağlantılı olup olmadığının doğrulanmadığını ve kimliklerinin belirlenmediğini aktardı.

Bölge sağlık kurumu sözcüsü Zia Zendani ise patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını söyledi.

Kunduz'daki hastanelere 11 ölü ya da yaralının getirildiğini açıklayan Kunduz bölge sağlık idaresinden Necibullah Sahel, yaralıların hastanelere sevkinin devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Kunduz'da yol kenarında gerçekleşen patlamanın askeri tamircileri taşıyan bir kamyonu hedef aldığını ve yaralılar arasında öğrencilerinin de olduğunu aktardı. Sözcü, başkent Kabil'de bir patlamanın daha meydana geldiğini ve biri çocuk olmak üzere üç kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamaları kınayan Birleşmiş Milletler Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bugün, Afganistan daha fazla patlamayla sarsıldı. Kalabalık okullara ve camilere yönelik gerçekleştirilen sistematik saldırılar, derhal soruşturulmalı, insan hakları ihlalleri sona erdirilmeli" dedi.