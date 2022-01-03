Afganistan'da baskınlarda toplanan 3 bin litre içki kanala döküldü

Taliban'ın içki yasaklarının ardından Afganistan istihbarat görevlilerinin 3 bin litre likörü Kabil'deki bir kanala döktüğü belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, baskınlarda ele geçirilen içkilerin kanala döküldüğü görüntüleri Afganistan İstihbarat Birimi paylaştı.

İstihbarattan paylaşılan videoda bir din adamı "Müslümanlar alkol üretimi ve tedariğinden ciddi bir şekilde kaçınmalıdır" dedi.

İçkilerin ne zaman ele geçirildiği tam olarak bilinmese de kurumdan yapılan açıklamada üç kişinin tutuklandığı da belirtildi.

Afganistan'da içki satmak ve tüketmek bir önceki yönetimde de yasaktı ancak radikal İslamcı Taliban döneminde yasakların daha sert uygulanması bekleniyor.