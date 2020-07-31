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Dünya

Afganistan'da ateşkesin başlamasına saatler kala bomba yüklü araç patlatıldı: 17 ölü, 21 yaralı

31 Temmuz 2020 11:31

T24 Dış Haberler

Afganistan'da üç günlük ateşkes başlamadan saatler önce Pul-i Alem kentinde bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Pul-i Alem'deki hastanede çalışan bir doktor, AFP'ye yaptığı açıklamada 17 ölü ve 21 yaralı olduğunu ifade etti.

Kentin bulunduğu Logar'ın vali sözcüsü, aracın insanların Kurban Bayramı için alışveriş yaptığı kalabalık bir alanda patlatıldığını ifade etti.

Yerel polis sözcüsü, saldırının güvenlik güçlerini hedef aldığını ancak sivil can kayıpları olabileceğinden de korkulduğunu ifade etti.

Taliban, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini ifade etti.

Taliban ve Kabil, Kurban Bayramı için üç günlük ateşkeste anlaşmıştı. Patlama, ateşkes yürülüğe girmeden saatler önce meydana geldi.

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