Afganistan ABD’yi kızdırdı



Afganistan'da Taliban militanı olduğu öne sürülen ve Bagram Cezaevi'nde tutulan 65 zanlı serbest bırakıldı. Afgan hükümeti yetkilisi Abdul Şukor Dadras, tutukluların cezaevinden ayrıldığını doğruladı. Afgan hükümetine bağlı tutukluluk durumlarının incelendiği bir komisyonda görev yapan Dadras, 88 zanlının durumunun yeniden incelendiğini ve bunlardan 65'inin haklarında tutukluluk hallerinin devamını gerektirecek bir delil bulunamadığı için serbest bırakıldığını söyledi.

Ancak karar ABD yönetimini kızdırdı. ABD Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, kararın ‘derin bir üzüntüyle' karşılandığı belirtildi. ABD yönetiminin daha önce, söz konusu kişilerin ‘tehlikeli' oldukları ve ‘ciddi bir tehdit' oluşturdukları yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi. Afganistan'daki Amerikan birliğinden yapılan açıklamada da, “Bugün serbest bırakılan gruptaki militanlar NATO askerlerini ve Afgan güvenlik güçlerini öldürdü” denildi. Serbest bırakılan kişilerin yeniden Taliban'a katılması tehlikesine de dikkat çekildi.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de bir açıklama yaparak, “Afgan kurumlarının kararı beni çok endişelendirdi” diye konuştu. Rasmussen, kararın siyasi bir zeminde alındığını ve hukuk devleti açısından gerileme olduğunu vurguladı. Zanlılar geçen yıl, Afgan mahkemelerinde yargılanmak üzere Afgan güvenlik güçlerine teslim edilmişti. ABD, Afgan birimlerine yüzlerce sayfalık delil sunulduğunu iddia ediyor.

Federal Meclis'in gündeminde

Afganistan'daki Uluslararası Destek Gücü İSAF'ın görev süresi 2014 yılı sonunda sona eriyor. ISAF bünyesinde, Afganistan'da 3 bin 100 dolayında Alman askeri görev yapıyor. Alman Bakanlar Kurulu, geçen hafta Alman askerlerinin misyonunun bu sene sonuna kadar uzatılması, daha sonra da Afgan güvenlik güçlerine verilecek eğitimler çerçevesinde devam etmesi üzerinde uzlaşmıştı. Asker sayısının da 800'e düşürülmesi bekleniyor. Kararın onaylanmak üzere Federal Meclis'e gelmesi bir kez daha Afganistan tartışması yaşanmasına neden oldu.

Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, 2002 yılında başlayan misyonun tüm beklentileri karşılamadığını, ancak pek çok hedefe de ulaşıldığını söyledi. Steinmeier, “En azından Afganistan bugün dünya çapındaki İslamcı terörizmin eğitim kamplarının bulunduğu yer olmaktan çıktı” diye konuştu.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi ise misyonun bir ‘felaket' olduğunu öne sürdü. Steinmeier'in Afgan ve Alman halkından özür dilemesi çağrısında bulunan Gysi, “Bu delilik artık bir son bulmalı” dedi.

Yeşiller Birlik/90 partisi politikacılarından Jürgen Trittin ise NATO'nun Afganistan'da kısmen başarısızlığa uğradığını savundu. Trittin, buna rağmen Taliban rejiminin devrilmesi için yapılan uluslararası müdahalenin doğru olduğunu vurguladı. “Her iki gerçeğin de arkasında durulmalı” diyen Trittin, 2002 yılında misyon başladığında o dönemki SPD-Yeşiller hükümetinde çevre bakanı olarak görev yapıyordu.

Afganistan'da geçen 12 yıl boyunca 55 Alman askeri hayatını kaybetti. Federal Hükümet, 2016 yılına kadar sivil girişimlerde kullanılmak üzere yılda 430 milyon euro kalkınma yardımı yapma sözü verdi.