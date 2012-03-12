Afganistan: ABD askeri Afganistan'da yargılansın

T24 - Afgan Meclisi 16 sivili öldüren Amerikan askerinin Afgan yetkililerce yargılanmasına yönelik bir karar aldı.

Yabancı askerlerin işledikleri suçlar konusunda halkın sabrının tükendiğini belirten parlamenterler, saldırgan ABD askerinin Afgan mahkemesinde yargılanması gerektiğini de

Kararda ABD'ye yönelik sert bir dil kullanıldığı da dikkat çekti.

Pazar günü sabahın erken saatlerinde üssünden ayrılan bir ABD askeri 500 metre uzaktaki iki köye giderek dokuzu çocuk olmak üzere 16 sivili evlerinde öldürmüştü.

Asker bu saldırının ardından üssüne dönerek yetkililere teslim olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, saldırıdan dolayı özür diledi ve ölümlerin kendisini "şoke ettiğini" belirtti.

BBC'nin Kabil'deki muhabiri saldırının, ABD ile Afgan hükümeti arasında hâlihazırda kötü olan ilişkilere daha da zarar verdiğini söylüyor.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, katliamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılacağını açıkladı.

Taliban: Saldırının intikamını alacağız

Kandahar'daki saldırı ile ilgili açıklama yapan Taliban ise, sivillerin öldürülmesinin intikamını alacağını ilan etti.

Taliban, internet sayfasında yayımladığı açıklamada, saldırının hasta zihinli vahşi Amerikalılar tarafından düzenlediğini belirtti.

Kabil'deki Amerikan elçiliği Afganistan'daki tüm Amerikalıların aldıkları önlemleri artırmasını istedi ve birkaç gün içinde protestoların artabileceği konusunda uyardı.

Kandahar saldırısı Amerikan askerlerinin Kuran kopyalarını yaktıklarının ortaya çıkması ve bunun üzerine ülke çapında şiddet olaylarına yol açan protesto gösterilerinin sonrasına rastlıyor.

Kuran yakılması protestolarında en az 30 Afgan protestocu ve altı Amerikan askeri ölmüştü.

Daha önce de ölen Afganların cenazeleri üzerine işeyen Amerikan askerlerinin görüntüsü Afganistan'da büyük tepki uyandırmıştı.