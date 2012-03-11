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Dünya

Cinnet geçiren ABD askeri Afganistanlı 15 sivili öldürdü

Afganistan'da cinnet geçiren bir Amerikan askeri katliam yaptı.

11 Mart 2012 17:55

 

T24 - Afganistan'ın Kandahar kentinde bir eve girerek sivillerin üzerine ateş açan Amerikan askeri 15 sivili öldürdü, beş kişiyi de yaraladı.
 
Kandahar eyaletinde meydana gelen olayda, görev yaptığı üsten çıkan ABD askeri, sivillerin üzerine ateş açtı. Askerin sabaha karşı üsten çıkarak, Panjwai bölgesinde üsse yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Balandi ve Alkozai köylerini bastığı ve üç eve girip sivillere rastgele ateş açtığı belirtildi. Asker daha sonra ABD askeri makamlarına teslim oldu.
 
 

Karzai: Bu bir suikast

 
 
Afganistan Devlet Başkanı Hamit Karzai saldırıda, 9'u çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı sert bir dille kınayan Karzai, olayı 'suikast' olarak niteledi. NATO'dan saldırı konusunda açıklama isteyen Karzai, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
 
 

'Birden fazla asker saldırdı'

 
 
ABD ordusundan yapılan açıklamada, olayın ardından askerin gözaltına alındığı belirtildi. Bu arada saldırıyı birden fazla ABD askerinin gerçekleştirmiş olabileceği iddiaları, ABD resmi makamları tarafından yalanlandı.
 
 
 

Panetta: Soruşturma başlatıldı

 
 
ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD askerinin gerçekleştirdiği bu saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Beyaz Saray'dan da saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.
 
 

'Nasıl bir motivasyon anlamak güç'

 
 
Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanlarından Korgeneral Adrian Bradshaw da askerlerden birinin görev yaptığı üssün yakınındaki köyde sivillere ateş ettiğini doğrulayarak, "arkasında nasıl bir motivasyon yattığını anlayamadığı bu acımasız olaydan derin üzüntü duyduğunu ve dehşete düştüğünü" belirtti.
 
NATO sözcüsü Justin Brockhoff, saldırının faili askerin yakalandığını ve kurbanların NATO'nun tıp merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.
 
 

'Sinir krizi geçirdi'

 
 
Askerin saldırı sırasıda sinir krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Bir süre önce de bir Amerikan üssünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığının ortaya çıkmasıyla, düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 30 Afgan yaşamını yitirmişti.
 

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