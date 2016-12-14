Afgan yetkili: General Dostum bana cinsel tacizde bulundu

Afganistan'da üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Reşid Dostum'un kendisini kaçırıp, cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Suçlamayı, General Dostum'un, ülkenin kuzeyindeki memleketi Jowzjan'ın eski valisi Ahmad Eşçi yaptı.

Eşçi, Dostum ve on adamı tarafından Dostum'un evinde beş gün boyunca tutulup, saldırıya uğradığını anlattı.

General Dostum ise suçlamayı reddetti ve "provokasyon" diye tanımladı.

Dostum, Eşçi'yi kendisinin değil, ülkenin istihbarat servisinin alıkoyduğunu savundu.

General Dostum'un yazılı açıklamasında, "Afgan güvenlik güçlerinin Eşçi'yi muhalefete parasal kaynak sağlama ve tekrar tekrar yaşanan güvenlik sorunlarıyla ilgili olma iddialarından gözaltına aldığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Bir süredir bilinmeyen çevrelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na karşı yıkıcı bir hareket oluştu" denildi.

General Dostum Afganistan'ın ulusal birlik hükümetine 2014'te katılmıştı.

Özbek kökenli General Dostum, ülkede uzun süredir devam eden iç savaştaki bazı en büyük katliamlarla suçlanıyor.

Eşçi 24 Kasım'da kendisi ve General Dostum'un takımları arasında oynanan buzkaşi oyunundan sonra kaçırıldığını söyledi.

Eşçi, "General dostum beni yere yatırdı, bacağını boğazıma dayadı ve beni taciz etti. Sonra evine götürdü. Eve vardığımızda korumalarına beni arabadan çıkartmalarını söyledi. Sekiz korumasına beni soymalarını emretti. Pantolonumu bile çıkarttılar" dedi.

Eşçi daha sonra Afgan güvenlik güçlerine teslim edildiğini ve serbest bırakıldığını anlattı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bürosundan yapılan açıklamada, suçlamaların ayrıntılı bir şekilde soruşturulacağı kaydedildi.

General Dostum'un 2014'te Gani'nin başkan yardımcısı olması tartışmalı bir hamle olarak görülmüş, ancak aynı zamanda ülkedeki Özbek azınlıkla bir uzlaşma adımı olarak da tanımlanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Chakhansori, "Afgan hükümeti için kimse yasaların üzerinde değildir. Hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik hükümetin kendisiyle başlar ve biz bu taahhüdümüze bağlıyız" dedi.

Avrupa Birliği ve ABD de, iki hafta boyunca kayıp olduktan sonra geçen Cumartesi günü ortaya çıkan eski valiye yönelik kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.