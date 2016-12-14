T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Afgan yetkili: General Dostum bana cinsel tacizde bulundu

Afganistan'da üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Reşid Dostum'un kendisini kaçırıp, cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Dostum ise iddiayı reddedip, "provokasyon" diye tanımladı.

14 Aralık 2016 15:16

Afganistan'da üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Reşid Dostum'un kendisini kaçırıp, cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Suçlamayı, General Dostum'un, ülkenin kuzeyindeki memleketi Jowzjan'ın eski valisi Ahmad Eşçi yaptı.

Eşçi, Dostum ve on adamı tarafından Dostum'un evinde beş gün boyunca tutulup, saldırıya uğradığını anlattı.

General Dostum ise suçlamayı reddetti ve "provokasyon" diye tanımladı.

Dostum, Eşçi'yi kendisinin değil, ülkenin istihbarat servisinin alıkoyduğunu savundu.

General Dostum'un yazılı açıklamasında, "Afgan güvenlik güçlerinin Eşçi'yi muhalefete parasal kaynak sağlama ve tekrar tekrar yaşanan güvenlik sorunlarıyla ilgili olma iddialarından gözaltına aldığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Bir süredir bilinmeyen çevrelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na karşı yıkıcı bir hareket oluştu" denildi.

General Dostum Afganistan'ın ulusal birlik hükümetine 2014'te katılmıştı.

Özbek kökenli General Dostum, ülkede uzun süredir devam eden iç savaştaki bazı en büyük katliamlarla suçlanıyor.

Eşçi 24 Kasım'da kendisi ve General Dostum'un takımları arasında oynanan buzkaşi oyunundan sonra kaçırıldığını söyledi.

Eşçi, "General dostum beni yere yatırdı, bacağını boğazıma dayadı ve beni taciz etti. Sonra evine götürdü. Eve vardığımızda korumalarına beni arabadan çıkartmalarını söyledi. Sekiz korumasına beni soymalarını emretti. Pantolonumu bile çıkarttılar" dedi.

Eşçi daha sonra Afgan güvenlik güçlerine teslim edildiğini ve serbest bırakıldığını anlattı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bürosundan yapılan açıklamada, suçlamaların ayrıntılı bir şekilde soruşturulacağı kaydedildi.

General Dostum'un 2014'te Gani'nin başkan yardımcısı olması tartışmalı bir hamle olarak görülmüş, ancak aynı zamanda ülkedeki Özbek azınlıkla bir uzlaşma adımı olarak da tanımlanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Chakhansori, "Afgan hükümeti için kimse yasaların üzerinde değildir. Hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik hükümetin kendisiyle başlar ve biz bu taahhüdümüze bağlıyız" dedi.

Avrupa Birliği ve ABD de, iki hafta boyunca kayıp olduktan sonra geçen Cumartesi günü ortaya çıkan eski valiye yönelik kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AfganistanCumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Reşid DostumDostumGeneral DostumJowzjanAhmad EşçiEşçiCumhurbaşkanı YardımcısıDostum AfganistanKasımSonraEveSekizPantolonumuAfganCumhurbaşkanı Eşref GaniGani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24