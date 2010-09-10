Afgan 'Stryker' piyade bölüğünde gizli ölüm timi

T24- Afganistan'da 'Stryker' adlı piyade bölüğünde gizli ölüm timi kuran bir grup Amerikan askerinin 'spor olsun diye' Afgan sivilleri öldürüp zafer hatırası olarak parmak kestikleri ortaya çıktı. Haklarında soruşturma açılan askerler müebbet yahut idamla yargılanıyor.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan askerlerinin ‘spor olsun’ diye Afgan sivilleri öldürüp ‘savaş zaferi hatırası’ olarak parmaklarını kestikleri ortaya çıktı. ABD’de 12 askerin oluşturduğu gizli ‘ölüm timi’, bu dehşetengiz suçlamaların hedefinde yer alıyor. Askerlerden beşi bu yıl içinde ayrı saldırılarla spor olsun diye üç Afgan erkeği öldürmek, yedisi de cinayetleri ve askerlerin sivillerden çalınan haşhaşları içtiklerini ihbar etmek isteyen bir askere saldırmakla itham edildi.



Kandahar vilayetinde üslenmiş ‘Stryker’ piyade bölüğündeki askerlerin vahşi icraatları Çavuş Calvin Gibbs’in geçen kasımda Ramrod üssüne atanmasıyla başlamış. Askeri soruşturmada ifade veren askerler, Gibbs’in Irak’ta yaptıklarıyla çok böbürlendiğini, ‘birini öldürmenin kolay olduğuna’ dair sürekli hava attığını anlattı. Müfettişler 25 yaşındaki çavuşun 22 yaşındaki Jeremy Morlock’u ‘kafalayıp’ bir ‘ölüm timi’ kurduğunu söylüyor.





Kalaşnikofla Taliban süsü





Tim, ocakta La Muhammed Kalay köyünde devriye gezerken, Morlock, gelincik tarlasında gördüğü Gül Müdin adlı Afgan’a önce parça tesirli bombalar atıp, ardından cesedini silahla taramış. ‘Afgan’ı eğlence olsun’ diye öldürdüğünü söyeyen Morlock, “Başkalarına anlatırsan seni de öldürürüm” diyerek Morlock’u tehdit etmiş. Şubatta da Meriç Ağa adlı Afganı öldüren Gibbs, cesedin yanına bir Kalaşnikof bırakıp, Ağa’ya ‘Taliban üyesi süsü’ vermiş.





Timin son kurbanı Molla Attat önce silahla vurulmuş ardından el bombasıyla havaya uçurulmuş. ABD ordusunun haftalık gazetesi Army Times ise parmakları kesilmiş Afgan sivillerinin cesetlerinin fotoğraflarını yayımlayıp, Gibbs’in timindeki 12 askerden en az birinin parmakları zafer hatırası olarak sakladığını yazdı. Askerler suçlu bulunursa ‘idam ya da müebbed hapis’ cezası alabilir.