Afgan sığınmacı: İnsan kaçakçıları, istedikleri parayı vermediğim için beni üçüncü kattan attılar

Gazete Duvar'ın haberine göre İran üzerinden Van’a 5 Ekim tarihinde giriş yapan Afganistanlı Yakup Berde, Buzhane Mahallesi’nde götürüldüğü bir apartmanda insan kaçakçıları tarafından darp edilmişti. Ayak bilekleri kırılan 20 yaşındaki Berde, mahalle halkının haber vermesi üzerine gelen polisler tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle ameliyata iki gün gecikmeli alınan Berde’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İstedikleri parayı vermeyince beni aşağı attılar"

Kaçakçılar tarafından dört katlı bir binanın üçüncü katında bulunan bir daireye götürüldüğünü belirten Berde, para yüzünden tartışma çıktığını ve insan kaçaklarının kendisini üçüncü kattan aşağı attığını söyledi. Ayak bileklerinin kırıldığını ifade eden Berde, “Yumuşak bir zemine, ayaklarımın üzerine düştüm ve bu sırada bileklerim kırıldı. Mahalle halkı polislere haber verdi, hastaneye kaldırıldım. Olayı Afganistan’da öğrenen annem de kalp krizi geçirmiş. Burada refakatçim bile yok. Çevredeki insanların yardımıyla ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” dedi.

Valilik, aynı evde 16 sığınmacınin daha bulunduğunu ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.