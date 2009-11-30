Afgan polis, 6 meslektaşını öldürdü

T24 - Afganistan'da bir polis tarafından kontrol noktasına açılan ateş sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.



Afganistan'ın güneybatısındaki Nimroz vilayetinin Emniyet Müdürü General Abdulcabbar Pardeli, saldırının dün sabah Kaş Rod bölgesinde düzenlendiğini belirterek, kontrol noktasına ateş açan sorunlu polisin 2 kişiyi de yaraladığını söyledi.



Pardeli, kendisi de çatışmada öldürülen polisin Nimrozun Dil Arm bölgesinden kaçtığını, Afgan güvenlik güçleri tarafından tespit edilen firari polisin devriyeler tarafından durdurulmaya çalışıldığını, ancak saldırganın polise ateş açtığını ifade etti.