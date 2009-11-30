T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afgan polis, 6 meslektaşını öldürdü

Afganistan'da bir polis tarafından kontrol noktasına açılan ateş sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Afganistan'da bir polis tarafından kontrol noktasına açılan ateş sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın güneybatısındaki Nimroz vilayetinin Emniyet Müdürü General Abdulcabbar Pardeli, saldırının dün sabah Kaş Rod bölgesinde düzenlendiğini belirterek, kontrol noktasına ateş açan sorunlu polisin 2 kişiyi de yaraladığını söyledi.

Pardeli, kendisi de çatışmada öldürülen polisin Nimrozun Dil Arm bölgesinden kaçtığını, Afgan güvenlik güçleri tarafından tespit edilen firari polisin devriyeler tarafından durdurulmaya çalışıldığını, ancak saldırganın polise ateş açtığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24