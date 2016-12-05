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Dünya

Afgan mülteci, üst düzey AB yetkilisinin kızına tecavüz edip öldürdü!

Öldürülen genç kadının mülteci kamplarında gönüllü olarak çalıştığı belirtildi

05 Aralık 2016 12:57

Almanya'da üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisinin üniversite öğrencisi kızının tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesiyle ilgili olarak polisler, 17 yaşındaki Afgan bir mülteciyi yakaladı. Öldürülen genç kadının mülteci kamplarında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi.

Almanya’nın güneyindeki Freiburg kentinde tıp okuyan 19 yaşındaki Maria Ladenburger, 16 Ekim’de bir öğrenci partisinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Tecavüz edilen genç kız Dreisam Nehri’nde boğularak can vermişti.

Sözcü'nün İngiliz Telegraph gazetesine dayandırdığı haberine göre, olayla ilgili olarak Alman polisinin dün 17 yaşındaki bir Afgan mülteciyi yakalamasıyla detaylar ortaya çıktı.

Alman Bild gazetesi, olay yeri yakınında bulunan Maria’ya ait bir şal üzerinden alınan örneklerde Afgan şüphelinin DNA’sına rastlandığı yazdı.

O geceki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis bu sayede şüpheliye ulaştı. Polisler şimdi Maria’nın Afgan gençle önceden tanışıp tanışmadığını anlamaya çalışıyor.

Afgan mültecinin geçen yıl tek başına ülkeye geldiği ve reşit olmamasından ötürü Alman bir ailenin yanına verildiği öğrenildi.

Şüphelinin önümüzdeki yıl yargılanacağı açıklandı.

Avrupa Komisyonu’nda üst düzey yetkili olarak çalışan Dr. Clemens Ladenburger’in kızı olan Maria’nın mülteci merkezinde gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi.

İsmi açıklanmayan Afgan gencin, Almanya’ya 2015 yılında yaşanan yaklaşık bir milyonluk mülteci akınıyla ülkeye gelenlerden biri olduğu anlaşıldı.

 

 

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