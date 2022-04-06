Afgan mülteci ile yapılan sokak röportajı gündem oldu: "Türk askeri Afganistan'a gidip havalimanına sahip çıkmasın sınırlarına sahip çıksın, biz girmeyelim

Sosyal medyada bir Youtube kanalının Afgan bir mülteci ile yaptığı sokak röportajı gündem oldu. Muhabirin "Bu insanlar sınırdan nasıl bu kadar rahat geçiyorlar?" sorusuna yanıt veren genç, "Türk arkadaşlarım bana küsmesinler düşüncelerimi söylüyorum. Sınır kimin sınırı İran-Türkiye. Askeri yok mu? Askeri varken nasıl geçeriz biz?" dedi.

Muhabirin "Göz mü yumuluyor?" diye sorması üzerine "Biz Avrupa'ya gitmek istersek buradan Edirne'ye, Çanakkale'ye veya Çeşme'ye gidemiyoruz. Burada suç bizim mi? Biz Afganistan'dan gitmek zorunda kaldık benim için hangi ülke rahat ise oraya giderim" diye konuştu.

Sade Vatandaş isimli Youtube kanalında yer alan röportajda, Afganistan'dan yaşam şartları ve savaş nedeniyle göçmek zorunda kaldığını, Türkiye'deki yabancı sayısının çok fazla olduğunu ve bu nedenle Türkiye'deki halkı da anlayabildiğini ifade eden genç, "Ben kendim Afganistan'a da gitmek istiyorum ama ailem istemiyor. Ölümden de korkmuyorum ama boş elle nasıl gideceğim. Türk askeri Afganistan'a gidip havalimanına sahip çıkacak deniyor. Yanlış anlaşılmasın ama havalimanına sahip çıkmasın sınırlarına sahip çıksın. Biz girmeyelim" dedi.

Ailesinin yardıma muhtaç olduğunu ve bu nedenle çalışmak zorunda olduğunu söyleyen genç, "Türkiye olmasa başka bir ülkeye giderim. Çünkü aileme bakmak ve çalışmak zorundayım" ifadelerini kullandı.