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BBC Türkçe

Afgan medyası: Türkiye'den dönmek isteyen General Dostum'un uçağına iniş izni verilmedi

Afganistan medyası, Türkiye'den kalkan ve Başkan Yardımcısı General Abdül Raşid Dostum'u taşıyan uçağın Afganistan'a inişine izin verilmediğini iddia etti. Haberle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan medyası, Türkiye'den kalkan ve Başkan Yardımcısı General Abdül Raşid Dostum'u taşıyan uçağın Afganistan'a inişine izin verilmediğini iddia etti. Haberle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Abdül Raşid Dostum, tedavi için Mayıs ayında Türkiye'ye gitmişti.

Afgan medyası, ülkesine dönüşünde, Dostum'u taşıyan uçağa ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki Mevlana Celaleddin Belhi Havaalanı'nda iniş izni verilmediğini öne sürdü.

Uçağın inişine kimin engel olduğunu bilinmiyor.

BBC'ye konuşan, Cumhurbaşkanı Eşraf Gani'ye yakın bir kaynak, General Dostum'un dönüşünün şüpheye neden olduğunu çünkü dönüşün merkezi hükümetle koordine edilmediğini söyledi.

General Dostum, siyasi rakiplerinden birine işkence yapmakla suçlanıyor.

Dostum ise suçlamayı reddediyor.

General Dostum'un 2014'te Gani'nin yardımcılığı görevine getirilmesi tartışmalı bir hamle olarak görülmüş ancak aynı zamanda ülkedeki Özbek azınlıkla bir uzlaşma adımı olarak da tanımlanmıştı.

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