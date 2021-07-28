Afgan komedyen evinden sürüklenerek çıkarılıp infaz edildi; ailesi Taliban'ı sorumlu tuttu

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Afganistan'ın popüler komedyenlerinden Khasha Zwan ismiyle tanınan Nazar Mohammad, Kandahar'ın dışında birkaç kişiyle birlikte infaz edildi.

Taliban'ın "ruhani başkenti" kabul ettiği Kandahar'ın dışında çatışmalar devam ederken, Mohammed'in zorla evinden sürüklenerek çıkarıldığı ifade edildi.

Fotoğraflar, daha önce yerel polis için de çalışan Mohammed'in bir ağaç dibinde boğazının kesildiğini gösteriyor. Komedyenin ailesi, Mohamad'in Taliban tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Taliban, cinayetin kendileri tarafından işlenmediğini iddia etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mohammad'in bir arabaya bindirildiği ve militanlar tarafından tokatlandığı görülüyor.

Taliban, Kandahar'a yaklaşırken birçok kişi şehri terk edip Kabil'e doğru yol almaya başladı.