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Dünya

'Afgan kızı' fotoğrafı, rekor fiyata satıldı

Steve McCurry tarafından çekilen fotoğraf, Christie's müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 147 bin dolara satıldı

07 Aralık 2012 19:23

National Geographic dergisinde Haziran 1985'te yayımlanan 'Afgan Kızı' fotoğrafı, rekor fiyata satıldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, dünya genelinde en çok bilinen fotoğraflar arasında yer alan ve korku dolu yeşil gözleriyle Afganistan'ın simgesi olan 'Afgan kızı' fotoğrafı, New York'ta düzenlenen müzayedede tahmin edilenin üç katı fiyata alıcı buldu.

Steve McCurry tarafından çekilen fotoğraf, Christie's müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 147 bin dolara satıldı.

National Geographic'in 125 yıllık tarihinde ilk kez arşivinde bulunan 11.5 milyon fotoğraftan 232 adedi açık artırmaya çıktı.

Açık artırmadan 3.8 milyon dolar gelir elde edildiği bildirildi.

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