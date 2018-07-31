Afgan kadınlar IŞİD tecavüzlerini anlatıyor: 'Başıma silah dayadı ve bana yapabileceği her şeyi yaptı'

Afganistan'ın Türkmenistan ile sınırında IŞİD'in güçlü olduğu Cavazcan eyaletine bağlı Darzab bölgesinden kaçanların sayısı binleri bulurken, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlar da ortaya çıkmaya başladı. Fakat kadınların suçlanacakları endişesiyle kendilerine yapılanları anlatmaktan çekinmesi, ihlallerin boyutlarının tam olarak görülmesini engelliyor.

Yakınlarda bu bölgeden kaçan üç çocuk annesi Zarife, bölgedeki IŞİD liderinin köye gelerek, kocasının ona para vermeyi vaadettiğini öne sürüp, para istediği günü Reuters'a anlattı:

"Paramız olmadığını, para bulabilirsek ona göndereceğimizi söyledim. Ama kabul etmedi. Kocamı bırakıp onun adamlarından biriyle evlenmem ve onlarla gitmem gerektiğini söyledi.

"Ben bunu kabul etmeyince, adamları çocuklarımı yan odaya götürdü, bu da benim başıma silah dayadı. Onunla gitmezsem beni oracıkta öldüreceğini, evimi alacağını söyledi. Sonra da bana yapabileceği herşeyi yaptı."

Afganistan'daki savaşın gayet kanlı ölçütleriyle bile bakıldığında, kendisine karşı gördüğü insanların kafalarını kesen, onları patlayıcıların üzerine oturtarak öldüren IŞİD, zulüm konusunda rakipsiz bir kötü şöhrete sahip.

Fakat Irak ve Suriye'deki IŞİD bölgelerinin ana yaygın olarak uygulandığı bilinen zorla evlendirme ve tecavüz olayları Afganistan'da çok daha az dillendiriliyor.

IŞİD'in Afganistan'da 2014 yılında ilk kez ismini duyurduğu eyalet olan doğudaki Nangarhar ve güneydeki Zabul'dan bazı vakalar bildiriliyor ama kültürel olarak çok derine yerleşmiş tabular kadınların cinsel taciz ve tecavüzü bildirmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle olayların boyutlarını belirlemek de çok güçleşiyor.

Cihatçı grup, Zarife'nin yaşadığı Türkmenistan sınırına yakın Cavazcan bölgesinde etkinliğini giderek artırıyor. Kaçakçılık yollarını kullanıyor ve hem yerli halktan hem de yabancı savaşçılardan yeni katılımlarla büyüyerek ABD destekli Afgan güçleriyle ve Taliban ile sık sık çatışmalara giriyor.

Zarife uğradığı saldırıdan sonra Cavazcan'ın güneyindeki Darzab bölgesindeki evini terketmek zorunda kalmış ve bölgenin yönetim merkezi Şebergan'a sığınmış.

"Köyde kocamın komşularımın yüzüne bakamayacağım için tehlikelere rağmen terkettim" diyor.

Darzab'dan kaçarak Şebergan'a sığınan bir başka kadın ise Samira.

Samira, IŞİDcilerin bir gün evi basıp 14 yaşındaki kız kardeşini komutana aldıklarını anlatıyor. Zarife gibi o da tanınmaktan korktuğu için tam adını kullanmıyor.

"Kızkardeşimle kendisi de evlenmedi başkasını da evlendirmedi ama ona tecavüz etti. Askerleri de kızkardeşime tecavüz ettiler. Hatta köyün DAİŞ'li (IŞİDci) muhtarı da kızkardeşime tecavüz etti" diye sürdürüyor.

"Kızkardeşim DAİŞ'le 10 ay geçirdi ama 10 ay sonra kaçmayı başardı. Şimdi bizimle. Fakat utancından kimseye yaşadıklarını anlatamıyor."

IŞİD denetimindeki Darzab'dan son aylarda binlerce kişi kaçarken Samira ve Zarife'ninkine benzer hikayeler de daha sıklıkla duyulmaya başladı.

Afganistan'daki Taliban hareketinin sözcüsü Zabihullah Mücahid "DAİŞ, Darzab'da ağza alınamayacak kadar korkunç şeyler yaptı" diyor ve sürdürüyor: "DAİŞ hiç bir kurala göre davranmıyor."

IŞİD'in Afganistan'da bilinen bir sözcüsü yok. Fakat anlatılanlar Taliban gibi Afganistan hükümetinin yetkilileri tarafından da doğrulanıyor.

2015'te Suriye'de IŞİD "uleması" tarafından kaleme alınan kadın esirlerin cinsel amaçlarla "kullanılmasının" kurallarını düzenleyen bir rehber ele geçirilmişti.

Afganistan Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Muhammed Radmaniş, "Bu, kültürümüze ve geleneklerimize tamamen aykırı" diyor ve cinsel kölelik ve tecavüz vakalarının yaşandığı tek IŞİD denetimindeki bölgenin Darzab olmadığını söylüyor.

Darzab'dan kaçmış bir başka kadın olan Kamile, "DAİŞ bizim bölgemize geldiğinde herkes neden geldiklerini biliyordu" diyor. Yaşadığı bölgedeki üç genç kadın IŞİD tarafından kaçırılmış:

"Kız çocukları ya da kadınları evlerinden alıp götürüyorlar. Önce onlarla evlenmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ama sonra birçok adam kadınlara saldırıyor ve tecavüz ediyor".