Afgan kadın pilot ABD'ye sığınmak istiyor

Amerikan basını, Afganistan'ın ilk kadın pilotu Nilüfer Rahmani'nin ABD'deki 15 aylık eğitiminin ardından ülkesine geri dönmek istemediğini bildirdi. Rahmani'nin Taliban'dan aldığı ölüm tehditlerini gerekçe göstererek ABD'ye sığınma başvurusu yaptığı belirtiliyor.

Wall Street Journal gazetesi, yaz aylarında sığınma talebinde bulunan Rahmani'nin ve ailesinin Taliban tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı. New York Times gazetesi de erkek meslektaşlarının Rahmani'ye kötü davrandığı iddialarına yer verdi.

Rahmani'nin ABD'de 15 aylık bir eğitim kapsamında bulunduğu ve eğitimini tamamladığı kaydedildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı ise Amerikan medyasında yer alan haberlere sert tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Muhammed Radmani, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Rahmani'nin sığınma talebinde bulunabilmek için böyle bir tehdit bahanesi bulduğunu ileri sürdü. Sözcü, "gerçekten kendisine yönelik tehditler vardıysa, şikayet edebileceği birçok makam vardı" şeklinde konuştu.

Afgan kadınların sembolü

Nilüfer Rahmani, Afganistan'da Taliban yönetimi sonrasının ilk kadın askeri pilotu olarak tanındı. Rahmani ülkesinde ve uluslararası kamuoyunda Taliban sonrası dönemde “kadınların özgürlüğünün” sembolü olmuştu.

Rahmani'nin ABD'ye sığınma talebine yönelik haberler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kadın hakları aktivisti Vaşma Frogh, Nilüfer Rahmani'nin durumunun ülke genelinde kadınlara yönelik muameleye ilişkin bir tartışma başlatması gerektiğini ifade etti.

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dpa/GA/HS