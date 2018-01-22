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Afgan kadın cinayetinde, eşi ve arkadaşı adliyeye sevk edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta dün Afgan Halime Sadat'ın (38) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler eşi Faysal Ebrahimi (21) ve Mokim Amiri (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

22 Ocak 2018 18:21

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta dün Afgan Halime Sadat\'ın (38) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler eşi Faysal Ebrahimi (21) ve Mokim Amiri (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Olay, dün akşam saatlerinde Altuntabak Mahallesi 16\'ncı Sokak\'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Halime Sadat ile eşi Faysal Ebrahimi iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi, iddiaya göre bıçakla eşi Sadat\'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden  bıçakladı. Evdeki sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Sadat\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sırasında çiftin 4 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadat\'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrasında Faysal Ebrahimi ve arkadaşı Mokim Amiri şüpheli olarak gözaltına alındı. Amiri, ilk ifadesinde cinayeti birlikte işlediklerini iddia etti. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları yapılan Faysal Ebrahimi ve arkadaşı Mokim Amiri adliyeye sevk edildi.

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