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Afgan işçiyi gasp edip bıçaklayan Suriyeli 3 kişi yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da Afganistan uyruklu Khalil Rahman'ı elinden bıçaklayarak cebindeki 3 bin 856 lira ve bin lira değerindeki cep telefonunu gasp eden Suriye uyruklu Fuad El C

25 Ekim 2018 13:28

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Afganistan uyruklu Khalil Rahman\'ı elinden bıçaklayarak cebindeki 3 bin 856 lira ve bin lira değerindeki cep telefonunu gasp eden Suriye uyruklu Fuad El C. (27), Cuma Ali C. (21) ve F.A. (14)  polis tarafından yakalandı. 
Olay, geçen 23 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sabır Sokak\'ta  meydana geldi. İnşaat işçisi Khalil Rahman işten çıkıp, evine gittiği sırada yüzü atkıyla sarılı elinde bıçak ve elektro şok cihazı bulanan 3 kişi önünü kesip, durdurdu.  Ardından  Khalil Rahman\'dan üzerindeki değerli eşyaları isteyen şüpheliler, kendilerine direnen Rahman\'ı elinden bıçaklayarak 3 bin 856 lira ile bin lira değerindeki cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Yaralı Rahman, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. 
Polis, olayın ardından  Rahman\'ın verdiği eşkal üzerine şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma  başlattı. Şüphelilerin Suriye uyruklu  Fuad El C., Cuma Ali C.  ve F.A. olduğunu tespit edildi.  3 kişi  dün Çaybaşı Mahallesi\'nde kaldıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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