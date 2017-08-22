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Afgan işçinin ölümünde 3 kişi tutuklandı

Faruk KIYAK/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, tavuk çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi devrilen iş makinesinin altında kalırken, yaralanan işçiyi yolda bulduklarını söyleyip hastaneye bırakarak

22 Ağustos 2017 19:55

Faruk KIYAK/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, tavuk çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi devrilen iş makinesinin altında kalırken, yaralanan işçiyi yolda bulduklarını söyleyip hastaneye bırakarak giden tavuk çiftliği sahibi ile 2 çalışanı tutuklandı.
Dün, Körfez İlçesi Himmetli Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, bir tavuk çiftliğinde çalışan Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, devrilen iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Tavuk çiftliği sahibi B.Ç. ile çalışanları A.K. ve Y.S. yaralanan işçiyi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirdi. 3 kişi yaralı işçiyi yol kenarında bulduklarını söyleyerek hastaneden ayrıldı. Kaburgaları kırılan, ciğeri patlayan Hudayberdi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, yaralı işçiyi hastaneye bırakan kişinin tavuk çiftliği sahibi B.Ç. ile çalışanları A.K. ve Y.S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi. B.Ç. \'Taksirle ölüme sebebiyet verme\', A.K. ile Y.S. ise yalan tanıklık ve delilleri karartmak suçlamasıyla tutuklandı.


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