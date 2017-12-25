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Afgan işçi yangında can verdi

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mangal kömürü deposunda çıkan yangında Afganistan uyruklu işçi Ayab Khan (23) öldü

25 Aralık 2017 21:33

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, mangal kömürü deposunda çıkan yangında Afganistan uyruklu işçi Ayab Khan (23) öldü.
Olay önceki gün, Dilovası Tepecik Mahallesi\'nde bulunan bir mangal kömürü deposunda meydana geldi. Depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kamyonete sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından yapılan kontrolde kamyonetin içerisinde bir ceset görüldü. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangında hayatını kaybeden kişinin mangal deposunda çalışan Afganistan uyruklu Ayab Khan olduğunu belirlendi. Afgan işçinin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, soruşturma başlatıldı.

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