Afgan hükümetine 'bekâret testinden vazgeçin' çağrısı

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu, Afgan hükümetine kadınlara bekâret testi uygulamaktan vazgeçme çağrısı yaptı. Bağımsız komisyon, himenin (kadınlarda vajinal açıklığı çevreleyen veya kısmen kaplayan zarımsı doku) sağlam olup olmadığını inceleyen bu testin kadınlar üzerinde zarar verici psikolojik etkiler bıraktığını ve cinsel tacize eş olduğunu belirtti.

İnsan hakları kuruluşları, Afgan polisinin erkeklerle gördükleri ya da evden kaçmakla suçlanan genç kadınları sıklıkla gözaltına aldığını ve bu teste tabi tuttuklarını söylüyor. Aktivistler, bu tür teste tabi tutulan kadınların toplum içinde damgalandığını da kaydediyor.

Bilimsel kanıt olarak kabul ediliyor

İnsan Hakları Komisyonu'nun çağrısına hükümetten ve emniyetten henüz bir yanıt gelmedi.

Afganistan'da her yıl onlarca ya da yüzlerce kadına bekâret testi uygulanıyor ve bu test sonuçları evlilik dışı cinsel ilişki davalarında bilimsel kanıt olarak kabul ediliyor.

HRW 'testler düzmece' demişti

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), 2016'da Afgan hükümetine bu testleri durdurma çağrısı yaptığında şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Bekâret testleri' düzmece. Pekçok kişi bir kadın ilk kez cinsel ilişkiye girdiğinde himenin bozulduğunu sanıyor, ancak bu tamamen yanlış. Bazı kızlar himensiz doğuyor, himenler cinsel ilişki dışındaki günlük aktiviteler sırasında da bozulabiliyor ve bazı himenler cinsel ilişkiden sonra bile bozulmamış olarak kalabiliyor. Sözde bekâret testleri güvenilir değiller ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bunların bilimsel geçerliliğinin olmadığını ve sağlık çalışanlarının bunları uygulamaması gerektiğini açıkladı."