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Dünya
BBC Türkçe

Afgan hükümetine 'Bekâret testinden vazgeçin' çağrısı

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Afgan hükümetine kadınlara bekâret testi uygulamaktan vazgeçme çağrısı yaptı. Bu testlerin cinsel tacizle aynı şey olduğu belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Afgan hükümetine kadınlara bekâret testi uygulamaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Komisyon, himenin (kadınlarda vajinal açıklığı çevreleyen veya kısmen kaplayan zarımsı doku) sağlam olup olmadığını inceleyen bu testin kadınlar üzerinde zarar verici psikolojik etkiler bıraktığını ve cinsel tacizle aynı şey olduğunu söyledi.

İnsan hakları örgütleri, polisin erkeklerle gördükleri ya da evden kaçmakla suçlanan genç kadınları sıklıkla gözaltına aldığını ve bu teste tabi tuttuklarını söylüyor.

Aktivistler, bu tür teste tabi tutulan kadınların toplum içinde damgalandığını da kaydediyor.

İnsan Hakları Komisyonu'nun çağrısına emniyetten henüz bir yanıt gelmedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2016'da Afgan hükümetine bu testleri durdurma çağrısı yaptığında şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Bekâret testleri' düzmece. Pekçok kişi bir kadın ilk kez cinsel ilişkiye girdiğinde himenin bozulduğunu sanıyor, ancak bu tamamen yanlış. Bazı kızlar himensiz doğuyor, himenler cinsel ilişki dışındaki günlük aktiviteler sırasında da bozulabiliyor ve bazı himenler cinsel ilişkiden sonra bile bozulmamış olarak kalabiliyor. Sözde bekâret testleri güvenilir değiller ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bunların bilimsel geçerliliğinin olmadığını ve sağlık çalışanlarının bunları uygulamaması gerektiğini açıkladı."

Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılında yayımladığı kılavuzda, bekâret testlerinin bilimsel geçerliliğinin olmadığını kaydetti.

Afganistan'da her yıl onlarca ya da yüzlerce kadına bekâret testi uygulanıyor ve bu test sonuçları evlilik dışı cinsel ilişki davalarında bilimsel kanıt olarak kabul ediliyor.

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