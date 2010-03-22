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Dünya

Afgan Hükümeti Taliban'ın rakibiyle görüşüyor

Afganistan hükümeti, Gülbeddin Hikmetyar'a bağlı Hizbi İslami örgütüyle görüşmelere başladı.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Afganistan hükümeti, Gülbeddin Hikmetyar'a bağlı Hizbi İslami örgütüyle görüşmelere başladı.

Yetkililer, Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin, örgütü temsil eden bir heyetle Kabil’de bir araya geldiğini açıkladı.

Taliban’ın rakibi olan Hizbi İslami’nin lideri Gülbeddin Hikmetyar 80'li yıllarda Sovyet işgaline karşı savaşırken Amerika’dan askeri yardımı almıştı.

Haberlere göre, Hizbi İslami heyetinin Karzai’ye sunduğu barış planında, Afganistan’daki yabancı birliklerin geri çekilmesi de isteniyor.

Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, 29 Nisan’da, Kabil’de, üç günlük bir barış konferansı yapmayı planlıyor.

Konferansta, Taliban militanlarını, silahlarını bırakıp sivil hayata dönmelerini sağlama yolları da aranacak.

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