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Afgan çoban, kuzeninin başını taşla ezerek öldürdü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Sarayönü ilçesinde, çobanlık yapan Afgan uyruklu 2 kuzen, iddiaya göre aralarındaki borç-alacak meselesi yüzünden tartıştı

30 Ağustos 2018 04:01

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Sarayönü ilçesinde, çobanlık yapan Afgan uyruklu 2 kuzen, iddiaya göre aralarındaki borç-alacak meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ubeydullah İşlemmidsinoğlu, kuzeni Hikmetullah Abdulgfor’un (27) başına taşla vurarak öldürdü. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kuyulu Sebil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaylada çobanlık yapan Afganistan uyruklu iki kuzenin aralarında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ubeydullah İşlemmidsinoğlu, kuzeni Hikmetullah Abdulgfor’un başına taşla vurarak öldürdü. Kuzenin hareketsiz yattığını gören Ubeydullah İşlemmidsinoğlu, olay yerinden kaçtı. Otlattığı koyunların sahibini arayan İşlemmidsinoğlu, koyunların yanında olmadığını, gelip koyunlara sahip çıkmasını söyledi. Yaylaya gelen koyunların sahibi, Hikmetullah Abdulgfor’un cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın incelemelerinin ardından Abdulgfor’un cesedi, Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli Ubeydullah Abdulgfor’u Kuyulu Sebil Mahallesi’nde evin önünde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan İşlemmidsinoğlu\'nun, kuzenini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. İfadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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