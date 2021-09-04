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Dünya

Afgan basını: Kabil'de Taliban militanlarının kutlama için havaya ateş açması sonucunda 17 kişi öldü

41 kişinin de yaralandığı belirtildi

04 Eylül 2021 13:16

T24 Dış Haberler

Taliban'ın Pençsir'i ele geçirdiği iddialarının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılan kutlamalarda havaya ateş edilmesi sonucunda 17 kişinin öldüğü belirtildi.

Shamshad haber ajansı, havaya sıkılan kurşunlar sonucunda 41 kişinin de yaralandığını belirtti. Tolo haber ajansı da benzer sayılar bildirdi. 

Nangarhar vilayetindeki bir hastanenin sözcüsü, o bölgede 14 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, kutlamalarda havaya ateş edilmesine tepki gösterdi.

Mücahid Twitter üzerinden, "Havaya sıkmaktan kaçının ve Allah'a şükredin. Kurşunlar sivillere zarar verebilir. O yüzden gereksiz yere ateş açmaktan kaçının" yazdı.

Direniş güçleri, Pençsir'in düştüğü iddialarını yalanladı.

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