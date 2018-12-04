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Afgan arkadaşların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, Afganistan uyruklu 3 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada Mohammam Naser Qurbanalı yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı

04 Aralık 2018 17:04

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, Afganistan uyruklu 3 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada Mohammam Naser Qurbanalı yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan Emir M.S., jandarma ve polis ekiplerince yakalandı.
Olay, önceki gün saat 05.30 sıralarında, merkeze bağlı Akçin Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayvan bakıcılığı yapan Afganistan uyruklu Emir M.S., arkadaşları Mohammam Naser Qurbanalı ve ismi öğrenilemeyen Afgan ile çiftlikte buluştu. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Emir M.S., iddiaya göre, Mohammam Naser Qurbanalı\'yı sırtından diğer Afgan\'ı da omzu ile karın boşluğundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mohammam Naser Qurbanalı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Afgan da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. 
POLİS VE JANDARMA YAKALADI
Cinayet şüphelisi Emir M.S. ise İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Emir M.S.\'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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