Afgan anne Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde donarak öldü: Çocuklarının ellerine kendi çoraplarını geçirmiş

Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde Afgan bir anne kendi çoraplarını çocuklarının elleri geçirdi. Anne donarak hayatını kaybederken çocuklar kurtarıldı.

Yaşamını yitiren annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Anne ve iki çocuğu bulan köylülerin anlattıklarına göre, annenin çocukları ölmesin diye çoraplarını çocukların eline geçirdiği öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:



"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır. Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir." (DHA)