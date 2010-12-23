-AFFIN SÜRESİ SİYASİLERİN İŞİ ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversiteden atılanlarla ilgili af konusunun ne zamandan itibaren başlayacağı ve kimleri kapsayacağına siyasilerin karar vereceğini, konunun TBMM'de alt komisyonda ele alındığını belirterek, "Rasyonel olan, 2008'den itibaren açıkta kalan öğrencileri kapsaması, ama ona siyasiler karar verecek" dedi. YÖK Genel Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilerin "öğrenci affına" ilişkin sorularını yanıtlayan Özcan, konuyla ilgili bir kanun taslağı çalışması yaptıklarını, bu çalışmada belirli kredileri alan öğrencilerin okuldan mezun olmasının ve böylece üniversiteden atılmanın ortadan kalkmasının hedeflendiğini söyledi. Özcan, şunları kaydetti: "Biz afla ilgili değiliz. Affın ne zamandan itibaren başlayacağı, nasıl olacağı siyasilerin işi. Onlar Meclis'te karar verecekler. Hangi tarihten bu tarafa olacak, kimler bunun içine girecek, Meclis'te karar verilecek. Rasyonel olan, 2008'den itibaren açıkta kalan öğrencileri kapsaması ama ona siyasiler karar verecek. Ama madem ki artık okuldan atmanın kalkması söz konusu, affı gerektirmeyecek bir sistem söz konusu, o zaman bence mümkün olduğu kadar geriye gidip herkesi içine almak ondan sonra da yeni sistemi kurmak ve bunu işletmek gerekir." Aftan kaç öğrencinin yararlanacağı sorusuna Özcan, "Onu henüz bilmiyoruz. Ama bugüne kadar oldukça fazla sayıda af çıktığı için zaten öğrenciler döndüler" dedi. Bir gazetecinin üniversiteden atılan 800 bin kişi bulunduğu yönündeki haberleri hatırlatması üzerine YÖK Başkanı Özcan, "Öyle bir rakam olacağını, üniversiteden atılan 800 bin kişi olacağını zannetmiyorum, o çok yüksek bir rakamdır. Ne kadar geriye gideceğine siyasilerimiz karar verecek, o bizim vereceğimiz bir karar değil" diye konuştu.