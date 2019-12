-AFETE KARŞI MOBİL PAYLAŞIM ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'yi afet olaylarına karşı mobil operatörlere bölüştürdü. Bundan sonra deprem, sel, çığ ve buna benzer olayların ardından, her operatör kendisine verilen bölgelerde mobil iletişimin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacak. Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında, Turkcell, Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünü kapsayan ve içinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 47 ilden sorumlu olacak'' dedi. En çok ilin Turkcell'e verilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Öztürkler, şunları kaydetti: ''Ulaştırma Bakanlığı acil durum aramaları için mobil operatörlere yükümlülük getirdi, en büyük sorumluluğu ise Turkcell’e verdi. Sel, deprem, çığ gibi afetler ile kaza durumlarında kapsamanın olmadığı bölgelerde acil aramaların sorunsuz ve gecikmesiz yapılabilmesi için operatörlere mobil baz istasyonları ile haberleşmeye destek olma yükümlülüğü getirildi. Bu çerçevede Turkcell, Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünü kapsayan ve içinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 47 ilden sorumlu olacak. Bu projede en büyük yükümlülüğün Turkcell’de olmasından gurur duyuyoruz. En geniş kapsamaya sahip Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak her zaman destek vermeye hazırız. Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılan çalışmada Türkiye 25 bölgeye ayrıldı. 47 ili içine alan 16 bölgenin sorumluluğu ise Turkcell’e verildi. Mevcut altyapı gücümüz ve 100’e varan mobil baz istasyonu sayımızla bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz.'' Öztürkler, acil durumlarda gerekli bütün desteği her zaman sağladıklarını belirterek, Simav depremi sonrasında da konuşturan operatörün Turkcell olduğunu ifade etti. Öztürkler, 19 Mayıs’ta Kütahya-Simav’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yarım saat içinde Turkcell ekiplerinin koordine olduğunu belirterek, bölgeye 2 ayrı baz istasyonu gönderildiğini ve mevcut kapasitenin ise artırıldığını söyledi. -EN FAZLA YATIRIM TURKCELL'DE- Koray Öztürkler, mobil iletişim sektöründe abone pazar paylarına dikkat çekerek, ''2008'den bu yana önemli regülasyonel değişiklikler ve çetin rekabete rağmen pazar paylarında kayda değer bir değişim olmadı. Turkcell yüzde 54’lük Pazar payı ile lider konumda bulunuyor'' dedi. En karlı operatörün yine Turkcell olduğunu dile getiren Öztürkler, Turkcell’in yüzde 32’lik EBİTDA Marjı’na (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization- -Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) karşılık diğer operatörlerin marjlarının ise yüzde 9-10 seviyesinde olduğuna dikkat çekti. 2004-2011 döneminde 7 milyar TL ile en fazla yatırımı Turkcell’in yaptığını belirten Öztürkler, 2011 yılının sadece ikinci yarısında 1 milyar TL’lik yatırım yapacaklarını söyledi. -53 ÜLKE İÇERİSİNDE TURKCELL 1. SIRADA- Öztürkler, telekom altyapı sağlayıcı şirketlerinden Ericsson tarafından yapılan ''Ericsson Uluslararası 3G Şebeke Kıyaslama Raporu''nda, Turkcell'in 53 ülke içinde data indirmede en hızlı operatör olduğunu bildirdi. Öztürkler, araştırma çerçevesinde 53 ülkeden 639 adet 3G santralinin potansiyeline bakıldığını belirterek, ''Bu santraller içinde ilk 11 sırayı Turkcell 3G santralleri alarak birinci oldu. Böylece ABD, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri ise geride bıraktı'' diye konuştu. Öztürkler, sadece data indirme hızında değil, kesintisiz iletişim sunma konusunda da Turkcell 3G santrallerinin en iyiler içinde yer aldığını vurguladı. Öztürkler, 3G’de Türkiye nüfusunun yüzde 85’ini kapsadıklarını ve toplamda 25 bin 500 ile en fazla baz istasyonuna sahip operatörün de Turkcell olduğunu belirtti. Koray Öztürkler, 3G'nin hayata geçmesinin ardından Turkcell abonelerinin, yaklaşık 5 milyon DVD'ye eş değer veri kullandığını sözlerine ekledi.