T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU TOPLANACAK ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 21:20

-AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu'nun 9 Ağustos Salı günü Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında toplanacağı bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda iki kez toplanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Atalay'ın başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri bakanlarının katılımı ile 9 Ağustos Salı günü toplanacak. Kurul, toplantı kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda, Deprem Danışma Kurulu, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları sonucunda hazırlanan ''Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023'' taslağını değerlendirerek karara bağlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24