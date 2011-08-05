-AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu'nun 9 Ağustos Salı günü Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında toplanacağı bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda iki kez toplanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Atalay'ın başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri bakanlarının katılımı ile 9 Ağustos Salı günü toplanacak. Kurul, toplantı kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda, Deprem Danışma Kurulu, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları sonucunda hazırlanan ''Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023'' taslağını değerlendirerek karara bağlayacak.