İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'na Mehmet Güllüoğlu atandı.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, \"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Mehmet Güllüoğlu atanmıştır\" denildi.

Aynı gazetede yayımlanan bir başka kararda da, \"Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı\'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Dr. Ali Taha Koç’un atanmıştır\" denildi.