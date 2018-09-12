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Ekonomi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu atandı

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Mehmet Güllüoğlu atandı

12 Eylül 2018 11:23

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'na Mehmet Güllüoğlu atandı.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, \"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Mehmet Güllüoğlu atanmıştır\" denildi.
Aynı gazetede yayımlanan bir başka kararda da, \"Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı\'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Dr. Ali Taha Koç’un atanmıştır\" denildi.

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