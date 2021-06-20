 Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan: Pimi çekilmiş bir bomba üzerinde oturuyoruz

Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan, meydana gelen küçük ölçekteki depremlerin fay hattının canlı olduğunu gösterdiğini belirterek“Beklediğimiz en az 7 büyüklüğündeki Marmara Depremi için bir haberciye ihtiyacımız yok. Çünkü bu deprem olacak. Kuzey Anadolu Fay hattında Marmara Depremi’ni bekliyoruz ve dünkü deprem bu fay hattında gerçekleşti. Küçük depremler gösteriyor ki fay hattı canlı, diri. Fay hattında hâlâ kırılmayan yerler var ve bunlar kırılıyor. Küçük depremler beklenen büyük depremin enerjisini hiçbir şekilde etkilemiyor. Ana depremin büyüklüğünü veya süresini etkilemeyecek.” açıklamasını yaptı. Kaptan, “Pimi çekilmiş bir bomba üzerinde oturuyoruz” dedi.

BirGün gazetesinden Buse İlkin Yerli'nin haberine göre, Kaptan, “Beklenen büyük depremle ilgili hiçbir hazırlık yapılmıyor. İstanbul’un yapı stoku eski. Yapı malzemelerinin iyi kullanılmadığı ve paslanmanın son derece yoğun olduğu şehir. 4 büyüklüğündeki bir deprem hasar yaratmayacak bir deprem, bu büyüklükte bir depremde bile hasar meydana gelmesi oldukça korkutucu. Katbekat büyüklüğündeki bir depremde bütün binalar yıkılacak demek ki. Buna rağmen hazırlık yok.” ifadesini kullandı.

Dün gerçekleşen depremin İstanbulluların yoğun hissetmesini ise Kaptan, “Deprem yüzeye yakın ve dar bir yerde hissedildi. Bu nedenle İstanbullular oldukça yoğun hissetti” sözleriyle açıkladı.