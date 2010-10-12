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Yaşam

AFET KONUTLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLEMİYOR RİZE (A.A)

12 Ekim 2010 21:15

-AFET KONUTLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLEMİYOR RİZE (A.A) - 12.10.2010 - Rize'de 2001 ve 2002 yıllarında meydana gelen sel ve heyelanlarda mağdur olan kişiler için yaptırılan afet konutları, teknik sorunlar nedeniyle hak sahiplerine teslim edilemiyor. Rize Afet ve Acil İşler Durum Müdürü Seyfettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de 2001 ve 2002 yıllarında meydana gelen ve 44 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinde Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ekiplerinin gerekli tespitleri yaptıklarını söyledi. Yapılan tespitin ardından evleri hasar gören ve yıkılan 96 kişi için afet konutu yapılmasına karar verildiğini belirten Yılmaz, şu bilgiyi verdi: ''Konutların yapımına TOKİ'nin ihalesi ile Gülbahar Mahallesi'nde 2007 yılında başlandı. 3 blok halinde yapılan konutların inşaatı yaklaşık 8 ay önce tamamlandı. Ancak müteahhit firma, binalar ile yol arasında 4 metre olması gereken mesafeyi 2 metre olarak uygulayınca Rize Belediyesi binalara ruhsat vermedi. Dolayısıyla konutlar da hak sahiplerine teslim edilemedi.'' Sorunun TOKİ ile belediye arasında olduğunu ifade eden Yılmaz, ''Sorunun çözülmesi için TOKİ, Rize Belediyesi ile Afet ve Acil İşler Durum Başkanlığı arasında yazışmalar sürüyor. Sorun çözüldüğü an binaları bize teslim edecekler, biz de hak sahiplerine vereceğiz'' dedi.

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