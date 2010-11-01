-''AFET DURUMUNDA ÖLÜ BEDENLERİN YÖNETİMİ'' ANTALYA (A.A) - 01.11.2010 - Antalya'da faaliyette bulunan Cenaze Hizmetleri Derneği (CENHİZDER) tarafından ''Uluslararası Cenaze Hizmetleri'' konferansının ikincisi gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek. CENHİZDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Mayıs 2011'de gerçekleştirilecek konferansın ana temasının, Türkiye'de ilk kez ele alınacak ''Afet Durumunda Ölü Bedenlerin Yönetimi'' olacağını bildirdi. Arslanoğlu, şu bilgiyi verdi: ''Ülkemizin kültür mozaiğini en iyi şekilde yansıtmak, vatandaşlarımızın ve sektörümüzün sorunlarını tartışmak, yurt dışından gelecek konuşmacı ya da katılımcı misafirlerimiz aracılığıyla zenginliğimizi paylaşmayı hedeflediğimiz konferansa 100'den fazla yerli ve yabancı cenaze hizmetleri temsilcisinin katılması beklenmektedir. Özellikle ülkemizde mevcut cenaze şirketlerinin yanı sıra kabir bakım firmaları, mermer mezar yapımcıları, çiçekçiler gibi sektörün birçok yan dallarının da sorunlarının ele alınacağı konferansın ana teması, Türkiye'de ilk kez tartışılacak 'Afet Durumunda Ölü Bedenlerin Yönetimi' konusu olacak. Geçmişte birçok afet yaşamış ülkemizde, birincil önem arz eden afet ve acil durumu yönetimine katkı koyacağına inandığımız 'Ölü Bedenlerin Yönetimi' konusu yurt dışından ve ülkemizden uzmanların tartışmasına açılacak.'' İlki 31 Mayıs 2008'de Antalya'da yapılan konferansa 63 katılımcının yer aldığını anımsatan Arslanoğlu, konferansta, ilgili yönetmelikler, yerel yönetimlerin sektöre yaklaşımları, mezarlık alanlarının yetersizliği, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile Türkiye'de yaşayan yabancıların sorunlarının tartışılacağını kaydetti.