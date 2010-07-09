T24 - İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan ihbar doğrultusunda, AKOM'un alarma geçtiği belirtildi.



Akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisi altına giren İstanbul'da, Avrupa yakasının tamamı ile Boğaz'a yakın çevrelerde aşırı yağış beklendiğine işaret edilen açıklamada, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda, AKOM ekiplerinin kritik noktalarda konuşlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada, saat 22.00 itibariyle yağışın Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Sarıyer, Fatih, Kağıthane, Tuzla ve Orhanlı bölgelerinde etkili olmaya başladığı bildirildi.



İtfaiyenin 941 personel ve 783 araç, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün 437 personel ve 123 araç, Atık Yönetimi Müdürlüğü'nün 15 personel ve 4 araç, İSKİ'nin 568 personel ve 249 araç, Zabıta Daire Başkanlığı'nın da 30 personel ve 10 araçla, kötü hava koşullarıyla mücadele çalışmaları için hazır bekletildiği vurgulandı.





Kadir Topbaş: Afet boyutunda yağış bekleniyor



AKOM'da ise İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta, Beyaz Masa, İDO, İETT, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Lojistik Destek Müdürlüğü temsilcilerinin, ekipleri yönlendirdiği kaydedildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da ciddi anlamda, bir afet boyutunda yağış beklendiğini söyledi. Topbaş, meteorolojinin metrekareye 175 kilogram yağış düşebileceği bilgisi verdiğini aktardı. Topbaş, yağışın bu gece saat 23.00'dan sabaha kadar devam edeceğini ifade etti.



Başkan Topbaş, yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak şehrin çukur alanlarında, deniz kenarına yakın alanlarda oturanların araçları park ederken dikkat etmesini istedi.



Topbaş, ilçe belediyelerini uyardıklarını, teyakkuz halinde olduklarını da açıkladı.Topbaş, vatandaşların Mirac Kandili'ni kutlarken, "Böyle mübarek bir gecede insanları üzecek, afete dönüşecek sıkıntıları inşallah yaşamayız." dedi.





