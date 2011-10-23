Afet bölgesi diye boşaltılan 6 mahalleye kamu binaları yapıldı

T24 - Van Gölü kıyısındaki 6 mahalle 'sular yükseliyor' diyerek afet bölgesi ilan edildi. Vatandaş taşındı. Ardından buralara kamu binaları yapıldı.





Radikal gazetesinden Şükrü Oktay Kılıç'ın haberine göre; ‘Van Gölü’nde sular yükseliyor’ denilerek 1994’te Bayındırlık Bakanlığı bir araştırma yaptı. Dönemin teknikleri ile yapılan ölçümlerde 6 mahalle birinci derece afet bölgesi ilan edildi. Bu tarihten itibaren de vatandaşların bölgeyi boşaltması istenerek evlerini boyamasına dahi izin verilmedi. Buraya kadar her şey normal. Van Gölü’nün kıyısında yaşanan tuhaflıklar bundan sonra başlıyor. Vatandaşı afetten korumak için boşaltılan bölgeler devlet kurumlarına açıldı. Afet bölgesi ilan edilen yerde hastane, lojman, öğretmenevi gibi pek çok kamu binası inşa edildi.

Vatandaşa boya bile yasak



Sahil Mahallesi, Saray Mahallesi, İşletme Mahallesi, Kale Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi... Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 16 yıl önce bölgede yaptığı analizlerde Van Gölü çevresindeki su seviyesinin arttığı tespitiyle bu altı mahallenin taşınması için karar aldı. Bölgede yaşayan yaklaşık bin kişi Nemrut Dağı’nın eteklerine kurulan 69 metrekarelik afet konutlarına yerleştirildi. Afet bölgesi ilan edilen alan içinde yapı inşa etmek ve hasarlı evlerini onarmak için Tatvan Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün kapısını aşındıran vatandaşlara 16 yıldır hiçbir şekilde izni verilmedi.



Ne var ki, vatandaşlara tadilat için bile izin verilmezken, birinci dereceden afet bölgesi sınırları içinde yer alan öğretmen evi, askeri lojman, ilköğretim okulu gibi resmi kurumlara ait binaların ruhsatsız olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Belediyeden izin alamadığı için ruhsatsız yapı yapmaya çalışan vatandaşların inşaatlarının anında tespit edilerek durdurulduğu, kamu kurumlarının yaptıkları binalara ise göz yumulduğu iddia edildi.

‘Kural herkese uygulansın’



Afet bölgesi ilan edilen altı mahalleden biri olan Sahil Mahallesi’nin Muhtarı Kadri Ayaz konuyla ilgili Tatvan Belediyesi’ni suçlarken, “Vatandaşların bakım isteyen evlerine boya yapılmasının bile yasak olduğunu söylüyor. Bina yapmak isteyen vatandaşla belediye sürekli mahkemelik oluyor. Vatandaşa gelince belediye görevini yapıyor buna bir sözümüz yok ama kamu kurumlarının yaptığı ruhsatsız inşaatlar durdurulmuyor, yıkılmıyor. Bir kural varsa herkes için uygulanmalı” diye konuştu.



Radikal’in ulaştığı Tatvan Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilisinin iddialara yönelik verdiği cevap da hayli ilginç. 6 mahallelik alanda kimseye imar izni verilmediğini belirten yetkili, “Gayri resmi yollardan yapılıyorsa onu biz bilemeyiz” dedi.

‘Ölçüm ilkel aletlerle yapılmıştı’



1994 yılında Van Gölü’ndeki ölçümlerin ilkel aletlerle yapıldığını ve yeniden bir ölçüm yapıldığı takdirde alanın yüzde 80’inin afet bölgesi olmaktan çıkacağını söyleyen Sahil Mahallesi Muhtarı Ayaz, “Bölgede turizm açısından cazibe merkezi haline gelebilecek pek çok yer afet kararı nedeniyle gelişemiyor. Dünya milenyumun teknolojisinden faydalanıyor. Hollanda topraklarının yüzde 70’i deniz seviyesinin altında iken, sahil kıyısı olan illerimiz ve ilçelerimiz dolgu tahkimatı yapmak suretiyle yerleşim ve turizme kazandırılırken maalesef ilçemizde bozuk cihazlarla afet ölçümü yapan yetkililer, haksız bir şekilde Tatvan’ın yarısını bilinmeze sürüklemişlerdir. Oysa Tatvan’ın Bodrum’dan hiçbir farkı yok. Şimdiye kadar bu karar olmasaydı bir cazibe merkezi haline gelebilirdi. Afet kararının gözden geçirilmesi için pek çok girişimde bulunduk fakat Belediye bu konuda bir adım atmadı. Yetkisi altında olan imar iznini de çifte stadartlı şekilde uyguladı” dedi.