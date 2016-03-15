'AfD'yi canavar gibi göstermek çözüm değil'



Stuttgarter Zeitung Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin seçim başarısıyla ilgili yorumunda şu hususlara vurgu yapıyor:

Almanya sınırlarının ötesinde popülist hareketlere karşı nelerin etkili olmadığını gözlemlemek mümkün. İçeriksel ve dilsel didiklemelerle bu iş olmaz. Canavar gibi göstermek de çözüm değil. AfD, Hitlervari bir iktidar için çabalayan Nazilerden oluşmuyor. Ancak orta kesimin derinlerdeki endişelerini dikkate alan bir politika çözüm olabilir. Bu konuda Merkel, Gabriel, Kretschmann gibi politikacılar kafa yorup, harekete geçmeli.

Bonn'da yayınlanan General Anzeiger büyük kitle partilerinin seçim hezimetini yorum sütunlarında ele alıyor:

Bu ülkede en güvenlir kişi unvanını uzun yıllardır Angela Merkel taşıdı. Banka, mali, euro krizlerinde halk başbakanına güvendi. Ancak bu durum sığınmacı kriziyle birlikte değişti. Güven sarsıldı. Ve bu yüzden Birlik Partileri eğer "AfD'nin büyüsü çok kısa sürede bozulur" diye düşünürse yanılır. Seçim pazarından çıkan yanıt "Aynen devam" olabilir. Sözüm ona halk partilerindeki kriz daha da büyüyecektir.

Ankara'daki terör saldırısı Berliner Zeitung'da bir yorumda ele alınıyor:

Erdoğan'ın hiçbir girişimi terörü önleyemedi, bilakis yangını körükledi. Kürtlerle barış sürecine son verdiğinden bu yana güneydoğudaki iç savaş büyüdü. Türkiye Suriye'deki iç savaşta radikal militanları destekleğinden bu yana cihatçıların geçiş ve dinlenme ülkesi haline geldi. Şimdi Işid Türkiye için de tehlike olmaya başladı. Zira radikaller sınırlara yakın bölgelere hatta ülkenin metropollerine kadar gelerek, ağlarını örmeye başladılar.

Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nin Ankara'daki terör eylemiyle ilgili yorumu şöyle:

Kanıt olmamasına karşın Türk yönetimi sorumluluğu hemen PKK'ya yükledi ve askeri operasyonla yanıt verdi. Bu konuda da Erdoğan çizgisine sadık kalarak, Kürtlerin bağımsızlık girişimlerini kendi çekirdeğinde boğmak istedi. PKK haklı nedenlerle Avrupa'da da yasaklı. Her ülkenin terörle mücadele hakkı ve sorumluluğu vardır. Ancak Türkiye'nin tutumu gerginliği muhtemelen daha da artıcak. Erdoğan ülkesini kolay önlenemeyecek ağır bir iç çatışmaya sürükledi. Trajik bir gelişme bu. Çünkü bir kaç yıl önce Türkiye'de Kürt sorunun çözümüne çok yaklaşılmıştı.