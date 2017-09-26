AfD'nin lideri Frauke Petry istifa etti

Almanya'daki seçimlerde 3. olarak parlamentoya girmeye hak kazanan, İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisinin (AfD) lideri Frauke Petry istifa etti. Petry'nin eşi ve parti üyesi Marcus Pretzell de bu açıklamanın ardından kendi istifasını sunduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Almanya'da pazar günü gerçekleşen genel seçimlerde 12.6 oranında oy alıp seçimleri 3. sırada tamamlayan, İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD'nin Eş Genel Başkanı Frauke Petry istifa edeceğini duyurdu.

Alman medyasının aktardığına göre, istifasıyla ilgili olarak Patry "Bu adımı takip edeceğim açık" diye konuştu.

Petry'nin bağımsız milletvekili olarak parlamentoda yer alacağı açıklandı.

Dünkü açıklamanın ardından AfD'nin önde gelen isimlerinden Alice Weidel, Petry'e 'daha fazla zararı önlemek' için partiden istifa etmesi çağrısı yapmıştı.

Almanya'daki seçimlerden üçüncü güçlü parti olarak çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) içinde görüş ayrılıkları sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlamıştı. AfD Eş Genel Başkanı Petry, partisinin meclis grubunda yer almayacağını açıklayarak toplantıyı terk etmişti. AfD'nin diğer Eş Başkanı Jorg Meuthen, Petry'nin toplantıyı terk etme kararından haberdar olmadığını söyledi. AfD'nin bir diğer ağır topu olan Alexander Gauland ise, Petry'yi başka bir hesap içinde olmakla suçladı. AfD Merkez Yönetim Kurulu üyesi André Poggenburg de, Eş Genel Başkanı Frauke Petry''yi istifa etmeye davet etmişti.

2015'ten beri AfD'nin eş başkanlığını ve parti sözcülüğünü yürüten Petry'nin partinin 'daha ılımlı' kanadında yer aldığı da belirtiliyor.