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Dünya
Deutsche Welle

AfD'li siyasetçi Müslüman oldu

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in parti yönetim kurulu üyesi Arthur Wagner, Müslüman oldu. Parti sözcüsü, bunun "parti için bir sorun teşkil etmediğini" söyledi.

23 Ocak 2018 23:43

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Brandenburg teşkilatı parti yönetim kurulu üyesi Arthur Wagner, Müslüman oldu.

Partinin Brandenburg teşkilatı sözcüsü Daniel Friese, salı günü konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. AfD'nin "Müslüman, Hristiyan eşcinsel üyelerinin olduğunu" belirten Friese, Wagner'in din değiştirmesiyle ilgili olarak "Bu parti için bir sorun teşkil etmiyor" dedi.

"Din kişisel bir meseledir. Biz anayasada yer alan din özgürlüğünü destekliyoruz" şeklinde konuşan Friese, "Bay Wagner başka bir din de seçebilirdi" dedi.

Wagner, Brandenburg eyalet teşkilatı yönetim kurulunda yer alan 6 kişiden biri.

İslam ve göçmen karşıtlığı, AfD'nin kurulduğu günden bu yana benimsediği temel politikalardan biri. "İslam'ın Almanya'ya ait olmadığı" sloganını benimseyen AfD, "İslam? Mutfağımıza uymuyor", "İslamcılığı durdur" ve göçmenlere atfen "Yeni Almanlar? Biz kendimiz yaparız" başlıklı seçim afişleri hazırlamıştı.

DW/dpa/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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