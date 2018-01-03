AfD'li politikacılara yüzlerce suç duyurusu

Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili Beatrix von Storch'un yılbaşı gecesi vatandaşları Twitter hesabından Arapça bilgilendiren Köln Emniyet Müdürlüğü'nün tweetine tepki gösteren paylaşımı nedeniyle Köln Savcılığı'na çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Suç duyurularının von Storch'un yanı sıra ona destek çıkan AfD Meclis Grup Başkanı Alice Weidel hakkında da olduğu bildirildi.

Köln Başsavcısı Ulf Willhuhn iki politikacının sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kendilerine yüzlerce suç duyurusunda bulunulduğunu doğruladı ancak kesin bir rakam vermedi. Willhuhn, Köln Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaşın da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Başsavcı başvurularda, iki politikacının sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlemekle itham edildiği belirtti.

Dokunulmazlıkları kaldırılabilecek

Başsavcılık her iki politikacının "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği şüphesini taşırsa, soruşturma başlatılabilmesi için politikacıların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Ancak Köln Başsavcısı von Storch'un paylaşımları Berlin'den yapması sebebiyle soruşturmayı Berlin'in üstlenebileceğini ancak bunun öncesinde detaylı bir incelemenin yapılacağını belirtti.

Von Storch, Köln Emniyet Müdürlüğü'nün Arapça attığı bilgilendirme tweetine, "Bu ülkede neler oluyor? Neden Kuzey Ren Vestfalya polisinin resmi internet sayfası Arapça tweet atıyor? Barbar, Müslüman, grup halinde tecavüz eden gürühun gönlünü almak için mi?" ifadesine yer vermiş, bu paylaşımdan sonra Twitter politikacının hesabına erişimi 12 saat boyunca engellemişti. Beatrix von Storch'un söz konusu paylaşımıyla sitenin kurallarını ihlal ettiği, nefret içeren ifadeler kullandığı bildirilmiş, Alice Weidel Facebook hesabından von Storch'a destek vermişti.

Von Storch geri adım atmadı

Von Storch Twitter'ın hesabına 12 saat erişim yasağı getirmesi üzerine aynı ifadelere Facebook hesabından yer verdi. Ancak Facebook da kısa süre içinde von Storch'un paylaşımının nefret içerdiğini belirterek, söz konusu mesajı sildi. AfD'li politikacı Alice Weidel'ın da von Storch'a destek amacıyla paylaştığı mesajlar Facebook tarafından silindi.

Von Storch Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte, paylaşımlarını savundu. AfD'li politikacı "Kamuoyuna açık tartışmalarda sorunları suç duyurusu ve sansür olmadan adlandırmanın zamanı geldi" dedi.

DPA/AFP, HT/ÖA

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