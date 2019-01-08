AfD'den siyasi rakiplerine suçlama

Sağ popülist Almanya için Alternatif milletvekili, parti Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı Frank Magritz'e yönelik saldırı geniş yankı buldu. Almanya için Alternatif (AfD) partisinden yapılan açıklamada, Magnitz’in ağır yaralanmasına neden olan saldırının, "partiye karşı siyasi rakipler ve medya tarafından yürütülen karalama kampanyasının bir sonucu" olduğu belirtildi. AfD Federal Parlamento Grup Başkanı Alexander Gauland ayrıca, Yeşiller’in eski Eş Başkanı Cem Özdemir’i, Magnitz’e yönelik saldırının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ağır bir dille eleştirdi. Gauland, partisi AfD’yi Nazilerle özdeşleştiren Özdemir’in "bir sonraki saldırının zeminini hazırladığını" ve bunun "edepsizlik" olduğunu dile getirdi. Cem Özdemir yaşanan saldırı sonrasında attığı tweette, "Naziler dışarı ama hukuk devletinin yöntemleriyle" ifadesini kullanmıştı.

Bu arada Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, sözkonusu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise sosyal medya hesabından, "şiddet hiçbir zaman siyasi tartışmanın bir aracı olamaz" açıklamasında bulundu. Parlamentoda yer alan partilerin önde gelen isimleri de saldırıyı kınayarak, sorumluların hesap vermesini talep eden çağrılarda bulundu.

AfD Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı ve milletvekili Frank Magnitz Pazartesi günü yüzü maskeli üç kişi tarafından uğradığı fiziksel saldırıda ağır yaralanmıştı. Bremen’de yaşanan olayın ardından hastanede tedavisine başlanan 66 yaşındaki Magnitz’in hayatı tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili çeşitli emniyet birimlerinin katılımıyla ortak bir özel soruşturma komisyonu kuruldu.

Diğer yandan Alman emniyeti 11 Ocak Cuma günü Riesa kentinde başlayacak olan AfD Avrupa Kurultayı için güvenlik önlemlerini arttırıyor. Saksonya Polis Teşkilatı, dört gün sürecek kurultay boyunca emniyet güçlerinin aralıksız görevde olacağını ve hem kentte, hem de kurultay alanında varlığını hissettireceğini duyurdu.

Reuters, AFP, dpa / ET,HT

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