AfD'den İslam karşıtı yol haritası



AfD Genel Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği demeçte "İslam'ın kendisi anayasayla bağdaşmayan siyasi bir ideolojidir" şeklinde konuştu.

AfD'nin Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı ve diğer Başkan Yardımcısı olan Alexander Gauland da Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a benzer bir açıklamada bulunmuştu.

Gauland "İslam Katolik veya Protestan Hristiyanlık gibi bir din değil, aksine entelektüel anlamda hep devletle bağlantılı oldu. Bu nedenle Almanya'nın İslamlaşması bir tehlike arz etmektedir" şeklinde konuşmuştu.

Gauland İslam denilince kökten dinci bir yönelimin yanı sıra özgür ve demokratik temel ilkelerle bağdaşan aydın bir İslam anlayışının da bulunduğu düşüncesine ise karşı çıkıyor. "Biz Hristiyan-laik bir ülkeyiz. İslam ise bize göre adeta yabancı bir cisim. Gerçekte Avro-İslam diye bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.

İslami sembollere yasak talebi

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre AfD iki hafta sonra Stuttgart kentinde yapılacak parti kongresinde İslam karşıtı bu tavrı ilk parti programına almayı hedefliyor. Söz konusu plan, umuma açık yerlerde İslami sembollerin yasaklanmasını da öngörüyor.

Camiler konusunda ise parti işinde fikir ayrılıkları bulunuyor. Partinin Aşağı Bavyera ilçe teşkilatı cami inşası ve işletmesinin tamamen önüne geçilmesini önerirken, Von Storch ve Gauland din özgürlüğü ilkesi nedeniyle bu fikre karşı çıkıyor. Ancak diğer yandan von Storch "Minare, müezzin ve burka veya peçeli çarşafa karşıyız" şeklinde konuşuyor.

Habere göre parti ayrıca Kuran kursları ve camilerin daha sıkı denetlenmesini talep eterken, din hocaları ve Kuran kurslarının yurt dışından finanse edilmesinin de önüne geçilmesini talep ediyor.