AfD’de kriz sinyalleri: Petry meclis grubunda yer almayacak

Almanya genel seçimlerinde sürpriz bir başarıya imza atarak oyların yüzde 12,6'sını alan ve meclise 94 milletvekili gönderecek olan Almanya için Alternatif (AfD) partisi kriz sinyalleri veriyor.

Seçimlerin ardından liste başı adaylar Alice Weidel ve Alexander Gauland ile parti eş başkanları Jörg Meuthen ve Frauke Petry’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Petry’den sürpriz bir açıklama geldi. Petry, partisinin meclis grubunda yer almayacağını söyledi. ‘'Uzun bir düşünme sürecinden sonra bu kararı aldığını ve milletvekili olarak mecliste görev yapacağını'' ifade eden Perty, bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra basın toplantısını terk etti.

Parti Eş Genel Başkanı Meuthen, açıklamanın ardından şaşkınlığını ifade ederek, ''Perty'nin bu kararı kendilerine danışmadan aldığını'' söyledi.

Bir süredir Frauke Petry’nin partinin daha sert bir duruşu benimseyen kanadı tarafından dışlandığı yönünde spekülasyonlar mevcuttu. Petry, partinin önde gelen isimlerinin bazı ifadelerini eleştirmiş ve bu açıklamalar da parti içinde hoşnutsuzluk yaratmıştı. Parti eş başkanı Meuthen, Petry'nin liste başı adaylar Weidel ve Gauland'a mesafe aldığını ifade etmesine tepki göstermiş ve bu durumun partinin yararına olmadığını savunmuştu.

Partinin seçim başarısından sonra yaptığı açıklamalarda da Petry, meclisteki asıl görevlerinin 2021 yılında bir iktidar değişikliğine hazırlanmak olduğunu vurgulamış ve Gauland’ın, ‘'Mecliste Başbakan Angela Merkel'in peşine düşeceğiz'' ifadesini eleştirmişti.

Gauland: Özoğuz açıklamalarının kararda etkisi olduğunu düşünmüyorum

Petry'nin partisinin meclis grubunda yer almama kararını almasında liste başı aday Gauland’ın Aydan Özoğuz ile ilgili açıklamalarının da etkili olmuş olabileceği de akıllara gelirken, Gauland böyle bir bağlantı ihtimali olduğunu düşünmediğini söyledi.

Federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesine yer vermişti. Gauland ise Özoğuz'un bu sözlerine atfen, "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür, Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

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DW/dpa/RTRE/SÖ/BK