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Dünya
Deutsche Welle

AfD-Kremlin işbirliği krize yol açtı

Almanya İçin Alternatif partisinin Rusya’yla şaşırtıcı işbirliği Ukrayna’nın tepkisine yol açtı.

23 Nisan 2016 17:47


Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Kremlin'le işbirliği ağlarını genişletiyor. Habere göre partinin gençlik kolu olan "Genç Alternatifler"in (JA) temsilcileri Rusya'daki gençlik hareketi "Rusya'nın Genç Muhafızları"yla işbirliği kararı aldı. Söz konusu hareket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çizgisini destekliyor.

'Yasadışı ziyaret ağır bir suç'

AfD'nin Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı Marcus Pretzell, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da düzenlenen Uluslararası Yalta Ekonomi Forumu'na da katılmıştı. Der Spiegel'in haberine göre, bu girişim Ukrayna'nın Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası vermesine neden oldu. Haberde, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik'in, "Kırım'a gerçekleştirilen yasa dışı bir ziyaret zararsız bir ihlal değil, ağır bir suçtur" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Öte yandan AfD yönetimi, Rusya yönetimiyle iyi ilişkilerinden mali kazanç elde ettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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