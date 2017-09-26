AfD Eş Genel Başkanı seçimden sonra istifa etti

İstanbul, 26 Eylül (DHA) – Pazar günü gerçekleştirilen Almanya genel seçimlerinde meclise giren AfD partisinin Eş Genel Başkanı Frauke Petry, seçimden saatler sonra gerçekleştirilen bir basın toplantısında partiden istifa ettiğini duyurdu.

AfD içinde ciddi bir fikir ayrılığı olduğunu söyleyen Petry, “Üzerinden dikkatlice düşündükten sonra, parlamentoya AfD ile değil, bağımsız bir vekil olarak girme kararı aldım.” dedi. P

İstifasıyla ilgili soru kabul etmeyeceğini söyleyen Petry, meslektaşları Jörg Meuthen, Alexander Gauland ve Alice Weidel’e teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı.