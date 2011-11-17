-AFAD'ın son deprem rakamları ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün saat 10.30 itibari ile 23 Ekim 2011 depreminde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 604, sağ kurtulanların sayısının 222 ve 9 Kasım 2011 depreminde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 40, enkazdan sağ kurtarılan vatandaşların sayısının ise 30 olduğunu bildirdi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van'da meydana gelen depremler sonrasında açıkta kalan depremzedelerin başta barınma olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerde bulunan kamuya ait tesislere nakillere başlandığı belirtildi. Bugün itibariyle 2 bin 470 depremzedenin kamu tesislerine yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Depremzedeleri, boş konutlarında misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın, Valiliklerde Vali Yardımcıları başkanlığında oluşturulan bürolara başvurmaları gerekmektedir. Deprem bölgesindeki hizmet binalarının hasar görmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 5 milyon 860 bin TL, Milli Eğitim Bakanlığı'na da 2 milyon TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 5 milyon 200 bin TL ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 700 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Böylece Van Valiliği'ne acil ihtiyaçların karşılanması için gönderilen acil yardım ödeneği toplam 27 milyon 760 bin TL'ye ulaşmıştır. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyaları kapsamında; Başkanlığımız nezdinde Suudi Arabistan Krallığı'ndan gönderilen 50 milyon ABD doları ve Mesut Barzani'nin gönderdiği 1 milyon ABD doları ile birlikte 140 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplarında 32 milyon 275 bin TL ve Kızılay'ın hesaplarında 43 milyon 275 bin TL olmak üzere toplam 215 milyon 550 bin TL nakdi yardım toplanmıştır. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları ve insani yardım malzemeleri, 73 Türk Hava Yolları, 76 askeri ve 20 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 169 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla yapılan 251 sefer sonucu bölgeye arama-kurtarma ekip, ekipmanları ile çeşitli personel gönderilmiştir. 23 Ekim 2011 depreminde hayatını kaybeden vatandaşımız 604, 9 Kasım 2011 depreminde hayatını kaybeden vatandaşımız 40'tır. 23 Ekim 2011 depreminde enkazdan sağ kurtarılan vatandaşımız 222, 9 Kasım 2011 depreminde enkazdan sağ kurtarılan vatandaşımız 30'dur.''