-AFAD'DAN SURİYELİLERE 3 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'den gelenlerin acil ihtiyaçları için Hatay Valiliğine 3 milyon lira gönderdi. Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşlarının sayısı 10 bin 114'e ulaştı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Hatay Valiliği emrine 3 milyon lira daha Acil Yardım Ödeneği gönderildiği belirtilerek, gönderilen toplam tutarın 3 milyon 750 bin liraya ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketleriyle ilgili, AFAD'ın koordinasyonunda Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları ile Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay'ın yürüttüğü çalışmaların devam ettiği de belirtildi. Suriye vatandaşları için, Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı İlçeleri ile Boynuyoğun köyü mera alanında geçici barınma amacıyla çadır, seyyar mutfak, banyo gibi ünitelerin kurulduğu, kimlik tespit çalışmalarının yapılarak, geçici tanıtma karnelerinin düzenlendiği bildirilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca, çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edildiği vurgulandı. Türkiye'ye girişlerine izin verilenler ve kendi istekleriyle ülkelerine dönenlerin kayıtlarının, Hatay Valiliğince yapıldığı ifade edilen açıklamada, barınma merkezindeki Suriye vatandaşı sayısının ise 10 bin 114'e ulaştığı kaydedildi. Kurulan bin 903 çadırdan 655'inin Yayladağı, 263'ünün Altınözü, 207'sinin Reyhanlı ilçelerinde, 675'inin Boynuyoğun Köyü mera alanında kurulduğu, 93 çadırın ise hizmet amaçlı olarak kullanıldığı kaydedildi. Açıklamada, 18 Haziran'da gece boyunca giriş yapanlardan 62'sinin kendi istekleriyle ülkelerine döndüğü, ilave olarak 485 Suriye vatandaşının Türkiye'ye kabul edildiği belirtildi. -YAPILAN YARDIMLAR- Bölgeye yapılan yardımlara da yer verilen açıklamaya göre, bölgeye 2 bin 569 çadır gönderildi ve bunların bin 903'ü kuruldu. Gönderilen 19 bin 974 battaniyenin 12 bin 189'u, 10 bin 594 yatağın ise 6 bin 366'sı dağıtıldı. 4 seyyar mutfak, 43 ünite seyyar banyo ve tuvalet kurulan, 2 sahra hastanesi bulunan bölgede, 3 öğün sıcak yemek veriliyor, hijyenik malzeme ve diğer ihtiyaçlar da karşılanıyor. Ayrıca Türk Telekom'un da 4 ankesörlü telefon kulübesi hizmet veriyor.